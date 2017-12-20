Доклад министра юстиции РК по проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях»

(г. Астана, 14 декабря 2017 года)

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелулы

Уважаемые Сенаторы!

Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях» разработан во исполнение поручения Главы государства о дальнейшем совершенствовании и гуманизации законодательства об административных правонарушениях.

Основными правоприменителями КоАП являются 64 уполномоченных государственных органа, которые реализуют политику в конкретных сферах государственного регулирования.

В этой связи, решение по каждой поправке принималось в тесном сотрудничестве с государственными органами, с учетом их позиций и предложений.

В целом Минюстом с участием представителей государственных органов и неправительственных организаций проведено более 100 заседаний рабочей группы, где рассмотрено более 1200 поправок в КоАП, из которых принято 472 поправки.

Законопроект содержит в себе 3 направления:

- гуманизация (61% от всех поправок);

- совершенствование отдельных институтов производства по делам об административных правонарушениях (8% от всех поправок);

- систематизация процедурных и процессуальных норм КоАП (31% от всех поправок).

В части гуманизации административного законодательства предлагается следующее:

- институт сокращенного производства предлагается применяться в отношении должностных и юридических лиц, а также по правонарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме(50% скидки - 7 дней).

В настоящее время сокращенное производство действует только в отношениифизических лиц.

Таким образом, данный институт распространит свое действие дополнительно на 673 состава.

Кроме этого, предлагается применять сокращенное производство на составы правонарушений, санкции которых на альтернативной основе предусматривают «штраф» и «предупреждение»;

- предлагается снизить штрафы по 158 составам, расширить применение «предупреждения» по 31 составу и заменить взыскание по 30 составам на менее репрессивное.

Наряду с этим предусмотрено положение, обязывающее налагать предупреждение (когда оно предусмотрено на альтернативной основе наряду со штрафом), если отсутствуют отягчающие обстоятельства.

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В части совершенствования отдельных институтов производства по делам об административных правонарушениях предусмотрено следующее:

- предлагается лишать или приостанавливать действие не всего разрешительного документа, а только его отдельных подвидов.

Это охватит 120 составов административных правонарушений.

- предусматривается досрочное возобновление действия разрешения при устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления.

Механизм досрочного возобновления разрешения положительно отразится на правоприменительной практике, в том числе:

1) исключаются «коррупционные риски» по поводу сроков приостановления;

2) обеспечивается стабильность работы предприятий.

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В части систематизации процедурных и процессуальных норм КоАП предлагается следующее.

- разграничивается порядок пересмотра дел госорганами и судебными инстанциями путем оптимизации глав 43 и 45 КоАП.

Действующая глава 43 КоАП регламентирует порядок рассмотрения адм.дел уполномоченными органами и судами.

Глава 45 КоАП регламентирует процедуру пересмотра не вступивших в законную силу постановлений по делам об адм.правонарушениях в:

вышестоящий орган (должностное лицо);

суд первой инстанции (в случае обжалования постановлений уполномоченных органов);

суд апелляционной инстанции.

Полагаем, что процедура рассмотрения и обжалования адм.производства должна регулироваться самостоятельными главами.

В этой связи, 43 и 45 главы КоАП предлагается разделить на самостоятельные шесть глав.

- определен процессуально-правовой статус такого документа, как «предписание о необходимости уплаты штрафа», и регламентирован четкий механизм принятия таких решений.

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Наряду с озвученными направлениями проектом закона предлагаются поправки, направленные на решение проблемных вопросов, связанных с применением норм КоАП.

В частности, предусмотрено увеличение срока адм.задержания с 3 до 24 часов по составам, влекущим адм.арест.

Кроме того, в санкциях тех составов, где субъектом правонарушения является гос.предприятие, вводится специальный субъект - «должностное лицо».

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В рамках рассмотрения законопроекта Мажилисом Парламента депутатами нижней Палаты внесены следующие изменения.

Первое. Ряд поправок перенесены в другие законопроекты, предусматривающие изменения в те же составы КоАП (сопутствующие законопроекты к Налоговому, Таможенному кодексам и Кодексу «О недрах..» и др.).

Второе. Действие института досрочного возобновления разрешения на первоначальном этапе предлагается распространить только на 27 составов.

Третье. Предлагается восстановить институт освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелулы!

Уважаемые Сенаторы!

По законопроекту проведена широкая разъяснительная работа в социальных сетях(Facebook, twitter и др.) и СМИ.

Проведены региональные семинары с участием местных экспертов и представителей бизнес сообщества, а также общественные слушания (в гг. Астана, Алматы, Караганда, Шымкент, Актау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск и др.).

Благодарю за внимание!

Прошу поддержать.