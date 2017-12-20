Как третьим лицам будет предоставлен доступ к личным данным казахстанцев
20 декабря 2017, 16:23
Гражданин посредством СМС-уведомления должен будет дать свое разрешение на получение справки вместо него.
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал о том, что третьи лица смогут получить доступ к данным казахстанцев через 2 недели.
"На портале электронного правительства в течение ближайших двух недель будет запущен специальный механизм получения персональных данных третьими лицами — банками, организациями, работодателями. При этом гражданин посредством СМС-уведомления должен будет дать свое разрешение на получение справки вместо него", — сказал Абаев на заседании правительства.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Foto: ortcom.kz
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