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Как третьим лицам будет предоставлен доступ к личным данным казахстанцев

20 декабря 2017, 16:23

Гражданин посредством СМС-уведомления должен будет дать свое разрешение на получение справки вместо него.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал о том, что третьи лица смогут получить доступ к данным казахстанцев через 2 недели.

"На портале электронного правительства в течение ближайших двух недель будет запущен специальный механизм получения персональных данных третьими лицами — банками, организациями, работодателями. При этом гражданин посредством СМС-уведомления должен будет дать свое разрешение на получение справки вместо него", — сказал Абаев на заседании правительства.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Foto: ortcom.kz


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