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Подозреваемый в изнасиловании и убийстве ранил полицейского при задержании

20 декабря 2017, 16:36

Всего задержаны трое подозреваемых.

В Павлодарской области при задержании убийц ранен лейтенант полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

В полицию Актогайского района позвонила 62-летняя жительница села и сообщила, что утром 15 декабря неизвестные под предлогом продажи сотового телефона проникли в дом и с применением насилия в отношении ее супруга, угрожая ножом, завладели деньгами в сумме 35 тысяч тенге.

Незамедлительно на поиск и задержание преступников был ориентирован личный состав Актогайского РОВД, ориентировка направлена во все органы внутренних дел области.

При отработке районного центра участковым инспектором полиции Мухамедгалы Ахметовым и инспектором группы местной полицейской службы Ерболатом Атехан в кафе установлены двое мужчин, схожих по приметам с разыскиваемыми.

При задержании один из них предпринял попытку к бегству и нанес резаную рану лейтенанту полиции Ерболату Атехан. Действиями полицейских подозреваемые были задержаны и доставлены в полицию. В этот же день был задержан и третий предполагаемый участник преступления.

"В ходе дальнейших следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлена их причастность к совершению еще двух тяжких преступлений. Ранее подозреваемые на съемной квартире в Павлодаре изнасиловали 25-летнюю женщину, в последствии, договорившись с водителем автомашины «ВАЗ-2110», доехав до села Набережное, удушили водителя и вывезли его тело в лесополосу", - рассказали в полиции.

Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных статьями 99,120,192 и 380 УК РК. В отношении задержанных избрана мера пресечения «арест».

Санкция указанных статей предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет.


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