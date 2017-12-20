Франция поддержала ратификацию Соглашения о сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом

Депутаты Национальной Ассамблеи Франции проголосовали за ратификацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Казахстаном и Европейским союзом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Особый вклад в процесс ратификации СРПС нижней палатой французского Парламента внесла Группа межпарламентской дружбы «Франция-Казахстан» под руководством ее председателя Пьера Кабаре», - отмечается в сообщении.

Выступая в Национальной Ассамблее, П. Кабаре отметил, что Казахстан является важным партнером Франции как в политической, так и экономической сферах. Астана демонстрирует позитивные сигналы в области демократизации, добилась заметного прогресса в развитии общества и уважения прав человека, является активным участником в вопросах урегулирования кризисов и миротворческой деятельности. Отказавшись от ядерного оружия, она принимает участие в процессах денуклеаризации.

По мнению П. Кабаре, представлявшего группу партии «Вперед, Республика!», Парижу необходимо расширять сотрудничество с Астаной в вопросах развития политического диалога, прежде всего в сфере обеспечения безопасности, предотвращения конфликтов и борьбы с терроризмом.

Он также отметил, что Соглашение предполагает регулярное взаимодействие в экономической сфере, Франция является третьим по величине инвестором в Казахстане. Наша страна стала первым государством в Центральной Азии, заключивший СРПС в декабре 2015 года, охватывающего 29 сфер сотрудничества, в том числе экономику и торговлю, здравоохранение, управление государственными финансами и налогообложение, противодействие распространению оружия массового уничтожения и терроризму, борьбу с изменениями климата.

Особый характер отношений с Францией подкрепляется тем, что она стала первой страной Европейского союза, с которой Казахстан заключил Договор о стратегическом партнерстве, десятилетие которого Астана и Париж будут отмечать в 2018 году.