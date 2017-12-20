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Сагинтаев поручил усилить наказание за разглашение данных после случая в ЦОНе

 

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил усилить ответственность сотрудников корпорации «Правительство для граждан» за разглашение персональных данных.

«Самый такой вопрос — это защита персональных данных граждан. То, что случилось месяц назад в госкорпорации, здесь необходимо, Даурен Аскербекович (Абаев — министр информации и коммуникаций — прим авт.) усилить ответственность должностных лиц и сотрудников госкорпорации», — сказал Сагинтаев на заседании правительства.

Ранее жительница Алматы написала в Facebook о том, что обнаружила в личном кабинете Egov незаконную выдачу справки о наличии недвижимого имущества и адресной справки. Позже госкорпорация «Правительство для граждан» признала факт незаконной передачи личных данных клиентки третьим лицам.

Случай вызвал общественный резонанс, в Казнете даже предложили использовать глагол «цонить» в значении «разбалтывать секреты, неумение хранить тайну».

 

20 декабря 2017, 16:46
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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