Полиция проводит проверку по факту гибели животных в контактном зоопарке

В пресс-службе ДВД Павлодарской области прокомментировали случай гибели животных в контактном зоопарке из-за прорыва трубы, передает Zakon.kz.

"По заявлению владельца контактного зоопарка по факту гибели 40 экзотических животных от теплового пара прорыва системы отопления, имевшего место 17 декабря 2017 года, проводится проверка. По результатам которой будет принято процессуальное решение. По возмещению материального ущерба ей необходимо обратиться в суд в гражданском порядке", - сообщили в пресс-службе ДВД региона.

Напомним, в ночь на 18 декабря в Палодаре при прорыве трубы с горячей водой погибли животные в контактном зоопарке. Со слов хозяйки зоопарка, за месяц в помещении было три прорыва. Среди погибших животных - два енота-полоскуна, тигровый питон-альбинос, обыкновенный удав, леопардовый геккон, игуана зеленая, три красноухих черепахи, мадагаскарские тараканы, лесные африканские улитки, шиншилла и другие представители фауны — всего, по данным владелицы, более ста особей. Ущерб составляет более полутора миллиона тенге.