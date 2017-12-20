Назначен исполняющий обязанности Вице-президента по информационным технологиям АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Приказом Президента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Алпысбаева К.К. (приказ №470 от 08.12.2017 года) назначен на должность исполняющего обязанности Вице-президента по информационным технологиям акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Нурушев Арман Жакыпбекович.

С 2000 года работал на руководящих должностях во многих крупных компаниях, как АО «Астана Финанс» - руководителем департамента корпоративных финансов, АО «Астана Газ Сервис» - заместителем председателя правления по финансам, SAP AG - директор по работе с ключевыми заказчиками, Samsung Electronics - директором корпоративного бизнеса.