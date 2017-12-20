Женщина родила ребенка, зачатого в пробирке 24 года назад

Формально мать старше своей дочери всего на год.

Женщина в американском штате Теннесси родила девочку, зачатую в пробирке рекордные 24 года назад, передает РИА Новости.

Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, когда у пары родился ребенок, зачатый в пробирке 20 лет назад.

По данным телеканала CNN, здоровая девочка, которую назвали Эммой, родилась 25 ноября 2017 года, у Тины и Бенджамина Гибсонов. Эмбрион, которого с помощью специальной процедуры подсадили в матку женщины, находился в заморозке с 14 октября 1992 года.

Родители девочки были очень удивлены, когда врач сообщила им точный возраст эмбриона, который планировалось подсадить. На момент операции Тине Гибсон было 25 лет, таким образом формально она всего на год старше своей дочери.

Пара решилась на такую процедуру из-за бесплодия Бенджамина в результате болезни.

Тина, которой уже 26 лет, заявила телеканалу, что она просто очень хотела ребенка. "И мне все равно, мировой это рекорд или нет", — добавила она.

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