Аудит финансовой отчётности. Предполагаемые изменения

Радостовец Виктор Владимирович,

директор ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан»,

кандидат экономических наук,

член Совета Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов РК»,

председатель Комитета по спорам Палаты

Профессиональный аудит финансовой отчётности получил официальное признание в нашей стране в 1993 году с принятием закона «Об аудиторской деятельности в РК» (Закон). В настоящее время аудиторскую практику в Казахстане осуществляют около 600 квалифицированных аудиторов в составе почти 170 аудиторских компаний. Аудиторские компании (в обязательном порядке) и аудиторы (добровольно) являются членами одной из созданных ими профессиональных аудиторских организаций (ПрофОрганизации). С 2009 года, когда из Закона были исключены требования к численности ПрофОрганизаций, количество их в РК уже выросло до пяти («Палата аудиторов Республики Казахстан», «Коллегия аудиторов», «Союз аудиторов Казахстана», «Институт аудиторских организаций и аудиторов Казахстана», «Ассоциация аудиторов и аудиторских организаций»).

Все ПрофОрганизации равны в правах. Каждая имеет свою квалификационную комиссию, принимает экзамены у кандидатов и выдаёт квалификационные свидетельства «аудитор», действительные на всей территории РК. Каждая самостоятельно контролирует и оценивает качество аудиторских услуг, оказываемых её участниками, выдаёт соответствующее заключение, также действующие по всему Казахстану. В зависимости от оценки в заключении аудиторская компания получает возможность претендовать на аудит финансовой отчётности любых предприятий (включая листинговые), или - проводить/не проводить обязательный аудит, или - вообще может быть исключена из ПрофОрганизации и лишена возможности заниматься аудитом.

В таких условиях вполне естественно желание кандидата в аудиторы сдавать экзамены в той ПрофОрганизации, где экзаменационные модули проще и стоимость экзамена ниже, и стремление к тому, чтобы внешний контроль качества в аудиторской компании осуществляла ПрофОрганизация, выдвигающая мягкие требования. Эти факторы в течение последних лет подпитывают процесс дробление немногочисленного казахстанского аудиторского сообщества на всё новые равноправные конкурирующие между собой ПрофОрганизации, каждая из которых содержит свой аппарат, оплачивает проведение экзаменов, обеспечивает осуществление внешнего контроля и т.д. Основной источник финансирования этих мероприятий - членские взносы, больше членов - больше ресурсов у ПрофОрганизации. Новых членов можно привлечь в ПрофОрганизацию, в том числе, снижением размера взносов и требовательности к аудиторским компаниям и к кандидатам в аудиторы. Такое положение с течением времени неизбежно приведёт к массовому снижению качестве аудиторских услуг.

Сложившаяся ситуация, конечно, беспокоит и уполномоченный орган, регулирующий аудиторскую деятельность. Свидетельство тому - очередные изменения в Законе, подготовленные Рабочей группой Министерства финансов (Рабочая группа) для представления в Парламент, и предоставленные общественности и ПрофОрганизациям для обсуждения.

Понимаю озабоченность уполномоченного органа нынешним состоянием аудита и поддерживаю меры по совершенствованию законодательства в части организации публичного надзора за аудитом, обеспечения единых стандартов, единых процедур аттестации и единых принципов внешнего контроля аудиторской деятельности в РК. Однако не все предлагаемые изменения в Законе обоснованы и необходимы.

Безосновательными и неубедительными выглядят предложения:

1) по учреждению Профессионального совета по аудиторской деятельности (ПрофСовет) в новой (!) организационно-правовой форме некоммерческого юридического лица в качестве «надстройки» над пятью существующими ПрофОрганизациями;

2) по созданию в качестве подразделений ПрофСовета Единой квалификационной комиссии, Единого комитета по контролю качества (с разделением функций контроля между ПрофСоветом и существующими ПрофОрганизациями);

3) по широкому привлечению к деятельности вышеназванных структур «не практикующих аудиторов, занятых полный рабочий день и обладающих опытом работы в области аудита не менее десяти лет,...не являющихся работниками аудиторских организаций и не состоящих в гражданско-правовых отношениях с ними... не менее одного года до назначения в органы ПрофСовета».

Неоднократные ссылки Рабочей группы на опыт организации аудита в США и Великобритании (в обоснование предложенных изменений в Законе), как минимум, не корректны: в сравнениях с ведущими экономиками мира не учитываются масштабы казахстанской экономики и, соответственно, казахстанского аудиторского рынка.

Непродуманным считаю предложение о привлечении в качестве основных штатных единиц ПрофСовета, Единой квалификационной комиссии, Единого комитета по контролю качества абстрактных мифических «не практикующих аудиторов»… Возможно, в стране есть какое-то число таких лиц. Но почему именно они, соответствующие каким-то формальным критериям, а не признанные специалисты в области практического аудита будут в составе ПрофСовета определять принципы аудиторской деятельности в РК, принимать решения о присвоении квалификации «аудитор», оценивать качество услуг, оказываемых аудиторскими компаниями?

Такое же несогласие вызывает и предложение Рабочей группы формировать Правление ПрофСовета по аудиторской деятельности преимущественно из числа лиц, не являющихся действующими (практикующими) аудиторами... Безусловно, в государственном надзоре за аудиторской деятельностью сегодня должны принимать участие представители не только госорганов, но и иных заинтересованных структур, включая заказчиков аудита. Однако это непрофессиональное большинство не может принимать профессиональных решений по вопросам, касающимся аттестации кандидатов в аудиторы, повышения квалификации аудиторов, проведения контроля качества, утверждения требований к обязательному аудиту, обладать правом формирования политики, целей и принципов аудита финансовой отчётности в РК.

В целом новая структура управления аудитом, разработанная Уполномоченным органом и выстраивающая над аудиторскими компаниями помимо ПрофОрганизаций ещё и ПрофСовет, уверен, не окажет позитивного влияния на практику аудита, усложнит управление аудиторским сообществом, приведёт к необоснованному росту затрат аудиторских компаний на содержание такой «двойной надстройки». Предлагаемая Рабочей группой передача ПрофСовету сферы создания и контроля деятельности квалификационной комиссии, осуществления внешнего контроля качества крупных аудиторских компаний лишает ПрофОрганизации основных функций, определенных для них действующим Законом. Второстепенные функции (самой значительной из которых будет сбор членских взносов), служат слабым основанием для сохранения ПрофОрганизаций в сфере аудиторских услуг...

Основным аргументом в пользу обсуждаемых нововведений выбрана Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2006/43/ЕС от 17 мая 2006 г., на её требования Рабочая группа четырежды (!) ссылается в своих обоснованиях изменений в Законе. Директива эта, принятая Европейским парламентом и Советом Европейского Союза ещё в 2006 году, называется «Об обязательном аудите годовой и консолидированной бухгалтерской отчетности», и, бесспорно, является документом серьёзным и заслуживающим внимания специалистов. Но! Цитирую:

- первая статья Директивы: «1. Предмет. Эта Директива устанавливает правила относительно обязательного аудита годовой и консолидированной отчетности». То есть, это - специальный документ, составленный с целью обеспечения единых подходов при проведении обязательного аудита, и ничего более…;

- последняя статья Директивы: «55. Предназначение. Директива предназначена для государств-членов (ЕвроСоюза). Сделана в Страсбурге, 17 мая 2006 года». То есть, для Казахстана Директива эта ни кем и ни на каких условиях не предназначается…

Поскольку Директива специальная, то в ней, естественно, отсутствуют какие бы то ни было требования/рекомендации по совершенствованию структуры аудиторской среды, по созданию «крыши над крышей», «мамы над мамой» - аналогов для предлагаемого Рабочей группой ПрофСовета над ПрофОрганизациями, что вызывает дополнительные сомнения в актуальности использования у нас этого документа…

Считаю ошибочной и неприемлемой для РК аргументацию Рабочей группы, сформулированную на основе Директивы ЕвроСоюза. При отсутствии внутренних аргументов для обоснования изменений в Законе можно, полагаю, обратиться к проекту-2017 «Соглашения об аудиторской деятельности на территории Евразийского экономического союза», который сейчас также находится на стадии согласования и общественного обсуждения. Казахстан - инициатор создания этого межгосударственного союза, активный и уважаемый член ЕврАзЭС, в границах которого нам предстоит уже в ближайшем будущем осуществлять аудит. Так вот, имеющий непосредственное к нам отношение проект-2017 ЕврАзЭС не содержит ни каких требований и норм, похожих на предлагаемые нам к внедрению положения Директивы ЕвроСоюза, и ни по одной принципиальной позиции не конфликтует с действующим казахстанским законодательством об аудиторской деятельности.

Поэтому я не вижу никакой реальной необходимости в предлагаемой Рабочей группой кардинальной перестройке сферы управления рынком аудиторских услуг. При этом я полностью согласен с теми, кто считает, что наш действующий Закон далёк от совершенства. Безусловной издержкой является содержащаяся в нём возможность объединять аудиторов и аудиторские организации в неограниченное количество равноправных профессиональных организаций с разными правилами и требованиями к кандидатам в аудиторы и к качеству внешнего контроля аудиторской деятельности...

В интересах всего казахстанского аудиторского сообщества в целом, а не отдельно взятой ПрофОрганизации, с целью реализации ЕДИНЫХ стандартов, ЕДИНЫХ процедур аттестации и ЕДИНЫХ принципов внешнего контроля предлагаю создать Единую саморегулируемую профессиональную аудиторскую организацию (ЕСПАО). Для чего в действующий закон «Об аудиторской деятельности» нужно внести минимум изменений:

1) определить, что в стране действует ЕДИНАЯ саморегулируемая профессиональная аудиторская организация (ЕСПАО), объединяющая всех аудиторов и аудиторские организации РК;

2) отразить, что за объективностью аудиторской деятельности обеспечивается общественный публичный надзор путём обязательного участия в коллегиальных органах управления ЕСПАО представителей уполномоченного органа и иных структур (по усмотрению уполномоченного органа), а также - специалистов, не принимающих непосредственное участие в аудите финансовой отчётности;

3) установить срок, в течение которого казахстанские аудиторы должны провести съезд/конференцию по учреждению ЕСПАО, а существующие ПрофОрганизации - принять решение о самороспуске (или о реорганизации, или о ликвидации) и о правопреемстве в отношении ЕСПАО.