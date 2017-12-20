Сотрудники полиции исполнят желания особенных детей

Сотрудники полиции исполнят новогодние желания детей с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Об этом сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев, передает Zakon.kz.

«Друзья, совместно с клубом добряков Астаны в ТРЦ «Сарыарка» мы установили новогоднюю елку желаний, которую украсили письмами детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - написал он на своей странице в Facebook .- Исполнять желания будут наши сотрудники. В течение десяти дней они порадуют ребят подарками, о которых те давно мечтали».

По его словам, начало праздничной акции положил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. От его имени новогодние сюрпризы удивили троих особенных детей.

Как рассказал А.Садубаев, полицейские в подобных акциях участвуют не первый год.

«Для нас очень важно, чтобы наши дети верили в новогоднее чудо и их мечты обязательно воплощались в реальность. Почувствовать себя Дедом Морозом может каждый житель города. Для этого нужно снять с елки конвертик с желанием и обязательно его исполнить», - сказал он.

Как отметили в МВД, в Астане проживает огромное количество детей с указанными проблемами здоровья, которые не могут посещать Новогодние елки. В связи с чем в течение 10 дней волонтёры Клуба Добряков Астаны и сотрудники МВД, служб чрезвычайных ситуаций, уголовно-исполнительной системы столицы посетят таких детей дома и подарят новогодние подарки.



Елка желаний будет находиться в ТРЦ «Сарыарка» с 19 по 29 декабря на 3 этаже, и любой неравнодушный житель, а также гость города может участвовать в исполнении новогодних желании детей, которые закреплены на елке в специальных конвертах.