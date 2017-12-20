Канат Бозумбаев знает, как избавиться от смога в Астане

Выбор всегда должен быть в пользу здоровья и экологии - министр.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев поделился мнением по поводу решения проблемы смога в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решение - в основном, это качественное топливо для частного сектора и топливно-энергетических комплексов. То есть, нужно прекратить сжигание угольного топлива в Астане. Необходимо провести сюда газ и сделать его продажу по приемлемым ценам. Это работа сейчас продолжается, более того - она сейчас обсуждается на уровне первого вице-премьера», - сказал он в кулуарах Правительства РК.

Бозумбаев привел пример возможного решения вопроса.

«Нам нужен сжиженный натуральный газ, не путайте с пропаном-бутаном. В Казахстане он еще пока не производится, либо построить завод по его производству в Костанае, к примеру, привозить его сюда и разжижать», - предложил министр.

Глава ведомства также подчеркнул, что существует риск резкого увеличения цен на теплоэнергию, если не подойти к этому вопросу с особой тщательностью.

«Если посмотреть на ТЭО трубы, построенной КазТрансГазом, то поставка этого газа может привести к значительному увеличению стоимости тепла, если использовать этот газ на ТЭЦ. Поэтому сейчас рассматриваются варианты, как можно удешевить этот процесс. Понятно, что уголь - более дешевый энергоноситель, тем более что он находится рядом, а газ - далеко. Но выбор должен быть всегда в пользу здоровья и экологии», - заключил министр.

Кроме того, по словам Бозумбаева, наличие смога не зависит от качества самого угля.

Напомним, густой смог накануне напугал жителей Астаны. Жители столицы уверяют, что пелена над городом появляется периодически. Явление это далеко не природное, и пора бить тревогу. Люди говорят, что дышать стало тяжелее.

Фото с сайта dknews.kz