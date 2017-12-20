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В Алматы юноша прыгнул с крыши многоэтажки

20 декабря 2017, 17:46

По сообщениям очевидцев, это был суицид.

В Алматы с крыши многоэтажки, предварительно, выбросился молодой человек, передает Zakon.kz.

Фото с места происшествия появилось в группе zhest_kz в instagram. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел 20 декабря в ЖК Аккент. По неподтвержденной информации, погибший - ученик 11 класса.

"По факту обнаружения тела 17-летнего жителя города Алматы в микрорайоне «Аккент» Управлением внутренних дел Алатауского УВД проводится досудебное расследование по ст. 105 УК РК - доведение до самоубийства. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили по данному факту в пресс-службе ДВД города.


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