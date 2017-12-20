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Назначен замдиректора Службы внешней разведки «Сырбар»

 

Распоряжением Главы государства Найзабеков Бахытжан Еренсизович назначен заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Служба внешней разведки Республики Казахстан — «Сырбар» (каз. Сыртқы барлау қызметі) — непосредственно подчинённый президенту Казахстана специальный государственный орган, являющийся составной частью системы обеспечения безопасности и суверенитета Республики Казахстан.

Образована указом президента от 17 февраля 2009 года после расформирования службы «Барлау», которая была полностью преобразована и модернизирована. Служба внешней разведки Казахстана является наиболее засекреченной и полностью компетентной структурой в системе безопасности Казахстана.

 

20 декабря 2017, 17:42
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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