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В Ташкенте задержан казахстанец - участник ОПГ

20 декабря 2017, 18:17

Сообщается, что он ранее неоднократно был судим и является членом ОПГ по кличке «Бебет».

19 декабря, на территории Яккасарайского района был установлен и задержан гражданин, который представился Байтасовым Айдыну Танырбергановичем, гражданином Республики Казахстан, однако в ходе проверки было установлено, что в действительности он:

- Молдахметов Бейбетым Кенжатай улы 20.09.1984 года рождения, гражданин Республики Казахстан, ранее неоднократно судимый, член ОПГ, кличка «Бебет», находившийся в официальном розыске в Республике Казахстан по статье 296 часть 4 (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере). В отношении которого избрана мера пресечения в виде «заключения под стражу».

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Молдахметова Б.К. в Республику Казахстан, пишет uznews.uz.

Фото: uznews.uz


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