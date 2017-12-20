Почти 1,5 тыс золотых слитков приобрели казахстанцы за полгода

Казахстанцы в период с 31 мая по 1 декабря этого года приобрели 1485 золотых слитков общим весом 51 640 грамм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

По информации Нацбанка, в Казахстане продолжается реализация программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения.

«За период реализации программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота (с 31 мая по 1 декабря 2017 года) населению было реализовано 1485 золотых слитков общим весом 51 640 грамм», - отмечается в сообщении финрегулятора.

Причем наибольшим спросом у населения пользуются слитки весом 10 грамм - их продано 684 штуки (или 46% от общего количества реализованных слитков), далее следуют 20-граммовые - 320 штук (22%), 100-граммовые - 287 штук (19%), 50-граммовые - 194 штуки (13%).

Большая часть золотых слитков была приобретена жителями Алматы - 56%, тогда как на Астану приходится 20% продаж, на Усть-Каменогорск - 7%, на Караганду - 5%, на Павлодар и Атырау - по 3%. Оставшиеся 6% продаж слитков населению приходятся на остальные регионы.

По данным Нацбанка, золотые слитки изготовлены Казахстанским монетным двором и представлены в четырех разновидностях - 10, 20, 50 и 100 грамм. 10-граммовые слитки представлены в специальной упаковке бордового цвета, 20-граммовые - в зеленой, 50-граммовые - в голубой и 100-граммовые - в упаковке золотого цвета.

При этом каждый слиток выпускается с защитными элементами (гладкая поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает слитки от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества слитка.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения Казахстана запущена Национальным банком РК совместно с банками второго уровня 31 мая 2017 года. В день запуска программы, 31 мая, оценочная стоимость 1 грамма золота составляла 12 790 тенге, на 1 декабря - 13 805 тенге, таким образом, ее увеличение составило около 7%, отмечают в Нацбанке.

Как поясняется, стоимость слитков зависит от утреннего фиксинга золота в долларах США, установленного Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию, и официального курса тенге к доллару США. Цена слитков может изменяться каждый день. При этом банки-участники программы устанавливают цены на слитки самостоятельно. Основным фактором обеспечения ликвидности рынка золотых слитков является возможность их обратного выкупа банками второго уровня с выплатой денег клиенту «день в день».

Фото: МИА Казинформ