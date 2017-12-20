О чем договорились шахтеры и "АрселорМиттал" станет известно в четверг

По информации Тамары Дуйсеновой, шахтеры и "АрселорМиттал" пришли к единому мнению по всем выдвинутым требованиям.

Итоги переговоров компании "АрселорМиттал Темиртау" и шахтеров, которые бастовали требуя повышения зарплаты, станут известны в четверг, сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, пишет ru.sputniknews.kz.

Она рассказала, что в течение последних трех дней свою работу проводила примирительная комиссия.

"Вы знаете, что они тогда (выдвигали) около семи требований, эти требования переросли на 28 пунктов. Все эти 28 пунктов примирительной комиссией рассмотрены. Сегодня эта комиссия завершила работу. Результаты комиссии завтра, я думаю, они объявят", — сказала Дуйсенова журналистам в среду.

По предварительной информации министра, работодатель и работники пришли к единому мнению по всем позициям.

Министр напомнила, что ранее, в конце ноября предприятие и две его профсоюзные организации пришли к единому мнению об оплате труда работников. Однако спустя несколько недель после подписания коллективного договора работники выступили с новыми требованиями.

"Это (сложившаяся ситуация — ред.) недостаток работы всех сторон подписантов, которые не довели до каждого работника, что было внесено в коллективный договор, какие изменения были, какой уровень зарплаты у них должен был быть, какие изменения вообще касались оплаты труда, которые предусматривались в коллективном договоре", — добавила Дуйсенова.

11 декабря работники четырех шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" после окончания смены отказались покинуть свои рабочие места. Шахтеры выдвинули ряд требований, в числе которых увеличение зарплаты на 100% и снижение пенсионного возраста. 14 декабря суд Шахтинска постановил приостановить забастовку, а ночью 15 декабря все шахтеры поднялись на поверхность.

Фото: ru.sputniknews.kz