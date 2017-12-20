Свыше 100 тысяч казахстанцев получат квалификацию по Программе развития продуктивной занятости

Всего в течение 5 лет планируется обучить около 106 тыс. человек.

Сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова рассказала о реализации массового предпринимательства с точки зрения учебного процесса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра.

В настоящее время по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства обучаются 21,1 тыс. человек.

«Всего в течение 5 лет планируется обучить около 106 тыс. человек. На реализацию Программы в 2017 году было выделено 4,7 млрд тенге. Учащиеся распределены по 271 специальности. К примеру, по специальности “сервис и обслуживание” обучается порядка 30%, сельское хозяйство и строительство – 13%, транспорт – 19% от общего плана приема», — сказала Бибигуль Асылова.

Вице-министр отметила, что полностью пересмотрены и переутверждены образовательные программы. Новые модульные программы разработаны с участием работодателей, НПП «Атамекен». Суть данных программ заключается в том, что они ориентированы на практику, гибкие, могут меняться с учетом запросов работодателей.

«Особенность данных программ в том, что при обучении наши учащиеся в течение трех лет могут получить порядка трех квалификаций и квалификацию специалиста среднего звена», — разъяснила вице-министр образования и науки, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, сегодня в рамках заседания Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева были рассмотрены предварительные итоги реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев, выступая с докладом, отметил, что в Программе определены такие категории участников, как выпускники 9-х и 11-х классов, лица, не поступившие в учебные заведения, ищущие работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и члены малообеспеченных семей. Участники Программы обеспечиваются стипендией, одноразовым горячим питанием, проездом.

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