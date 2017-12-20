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Сагинтаев провел заседание совета директоров НК «Kazakh Invest»

20 декабря 2017, 19:04

В ходе заседания были рассмотрены вопросы по улучшению инвестиционного климата в стране.

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Совета директоров АО «Национальная компания «Kazakh Invest», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы по улучшению инвестиционного климата в стране. В частности, заслушаны отчеты НК «Kazakh Invest» за II и III квартал 2017 года, а также обсуждены и утверждены План работы и годовой бюджет на 2018 год.


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