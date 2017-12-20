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В Австралии разрушили отпечаток ноги динозавра возрастом 115 миллионов лет

20 декабря 2017, 19:19

Рейнджерам удалось собрать части разбитого камня, и они надеются, что специалисты смогут восстановить отпечаток "до какой-то степени".

Неизвестные вандалы разрушили камень с отпечатком ноги динозавра возрастом около 115 миллионов лет в парке австралийского штата Виктория, сообщается на сайте парка, пишет РИА Новости.

"Грустно знать, что человек или несколько людей, знавшие местоположение отпечатка, сознательно повредили важный местный символ", — говорится в заявлении представителей управления парка.

По их словам, рейнджерам удалось собрать части разбитого камня, и они надеются, что специалисты смогут восстановить отпечаток "до какой-то степени".

Как отмечает телеканал ABC, след ноги динозавра обнаружили в 2006 году. Палеонтологи решили снять силиконовый слепок с отпечатка и оставить находку в парке, где она была доступна для публики. По мнению специалистов, отпечаток принадлежит хищному динозавру из подотряда тероподы. При этом возраст находки оценивается в 115 миллионов лет.

Фото: РИА Новости


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