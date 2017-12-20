Даниал Ахметов рекомендовал госслужащим не писать анонимки

Для непосвященных в историю с анонимками представителей СМИ необычный пролог заседания областного акимата пока остался загадкой.

Глава региона Даниал Ахметов сегодня перед началом заседания областного акимата с очень насыщенной экономической повесткой дня представил назначенного акимом Бескарагайского района Даулета Батырбаева и рекомендовал участникам совещания «лучше работать, а не писать анонимки», передает МИА «Казинформ».

«Теперь в этом районе новый аким. Этот район для нас очень важен, поскольку он обеспечивает продовольствием Семей. Я надеюсь, что теперь два руководителя этих административных единиц будут более эффективно в этой сфере работать», - заявил Даниал Ахметов.

Он выразил уверенность, что новый аким стабилизирует обстановку в этом районе.

«Убеждён, что те многочисленные взаимные жалобы, которые потоком лились, прекратятся. Всё это было безадресно, без соответствующей подписи. К сожалению, такая практика в некоторых районах существует. И передайте некоторым руководителям, что не нужно заниматься этой практикой. Мы видим, кто и за чем стоит, мы знаем авторов всех этих писем, считаю, что это некорректное отношение к самим себе. Теперь с точки зрения морально-этических соображений я надеюсь, всё достаточно быстро придёт в норму», - сказал аким региона.

Для непосвященных в историю с анонимками представителей СМИ необычный пролог заседания областного акимата пока остался загадкой.

Между тем, повестка заседания акимата была посвящена двум основным темам: ходу реализации единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» и развитию государственно-частного партнерства. Заседание акимата продолжилось в доброжелательной и конструктивной атмосфере.

Фото: МИА Казинформ