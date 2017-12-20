Житель Алматинской области погиб в огне с двумя детьми

В огне погибли 44-летний мужчина, его дочь и сын.

Житель Алматинской области совершил совершил самоубийство, устроив пожар, в результате которого в огне погиб он сам и двое его детей.

Трагедия произошла в Илийском районе, где в одном из общежитий поселка Отеген батыра.

Было установлено, что огонь быстро распространился в комнате, где проживала 46-летняя женщина с двумя детьми, у которой гостил бывший супруг. Возникший пожар в комнате общежития был быстро локализован прибывшими по вызову пожарными.

На месте происшествия погиб 13-летний мальчик. В районную больницу с сильными ожогами была доставлена 16-летняя девочка, которая через несколько часов скончалась, не приходя в сознание.

В пресс-службе ДВД Алматинской области Sputnik Казахстан подтвердили информацию о пожаре и гибели людей, сообщив, что по указанному факту начато уголовное расследование, предусмотренное статьей 99 части 2 УК РК "Убийство".

Фото: ru.sputniknews.kz