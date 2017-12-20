Новая оптическая иллюзия разделила пользователей Сети на два лагеря

Автор поста поинтересовался у посетителей сайта, какого цвета предмет мебели на фото: розово-белого или серо-бирюзового.

Пользователи интернета обсуждают новую оптическую иллюзию — на этот раз предметом спора стал цвет комода, фотографию которого выложил на сайте Reddit юзер под ником agamiegamer, пишет РИА Новости.

Автор поста поинтересовался у посетителей сайта, какого цвета предмет мебели на фото: розово-белого или серо-бирюзового. Мнения пользователей разделились. Некоторые из них предлагают свои варианты, например, что комод розово-голубой.

Чтобы разрешить спор, пользователи Reddit прибегли к цветокоррекции и изменили баланс цветов изображения. Манипуляции не привели к консенсусу: один из комментаторов получил сочетание голубого и серого, у другого комод получился розово-белым.

Кое-кто из посетителей Reddit отметил, что несколько раз смотрел на изображение и цвета шкафа каждый раз были разными. Другие утверждали, что восприятие меняется, если "вставать и снова садиться на стул перед монитором".

Самый известный спор по поводу цветовой гаммы изображения разгорелся в феврале 2015 года из-за расцветки платья. Предмет гардероба казался интернет-пользователям то сине-черным, то бело-золотым.

Фото: РИА Новости