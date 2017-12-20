Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Минтруда устранит очереди при получении адресной социальной помощи

20 декабря 2017, 20:07

В следующем году количество семей, получающих АСП, составит около 350 тысяч.

Сколько казахстанцев получат в 2018 году адресную социальную помощь, рассказала министр руда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает МИА «Казинформ».

«Ожидаем, что в следующем году количество семей, получающих АСП, составит около 350 тысяч», - сообщила Тамара Дуйсенова в ходе заседания Правительства.

Она также остановилась на мерах по предотвращению очередей при получении АСП населением.

«Чтобы не было очередей в начале года подписали социальные контракты с 79 тысяч семей, доходы которых сегодня составляют ниже 40% прожиточного минимума. Для обеспечения своевременности предоставляемой социальной помощи предлагаем акимам областей городов Астана и Алматы начать реализацию социальных контрактов не позднее 15 января следующего года. Вот основные результаты работы программы», - подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Фото: МИА Казинформ


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...