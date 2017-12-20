МОК опубликовал список требований к форме российских спортсменов на Олимпиаде-2018

Форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему ОКР, а цветовая гамма не должна складываться в российский флаг.

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список требований к форме "олимпийских атлетов из России" на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба МОК, пишет ТАСС.

Список требований к форме, аксессуарам, инвентарю и иной экипировке россиян состоит из 13 пунктов. Форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России (ОКР), а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России.

Форма российских спортсменов может содержать только следующие надписи: Olympic Athlete from Russia ("олимпийский атлет из России") или соответствующую аббревиатуру (OAR). Форма остальных членов российской делегации может содержать только надпись OAR. Эмблемы сборной России, ОКР и герба будут заменены на двухцветный логотип OAR, который содержит белый и красный цвета. При этом экипировка, которая будет разработана для россиян на Игры-2018, должна пройти процедуру одобрения МОК.

5 декабря исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом. Позднее стало известно, что разработкой новой формы для россиян на Игры-2018 займется компания ZASPORT, если получит одобрение МОК.

Фото: ТАСС