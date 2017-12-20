«Astana Arlans» в новом сезоне WSB сразится с командами из Китая, России и Индии
20 декабря 2017, 20:34
Новый сезон стартует в первые выходные февраля.
Определилась дата старта восьмого розыгрыша Всемирной серии бокса (WSB), где казахстанская команда «Astana Arlans» будет проводить защиту титула, сообщает Zakon.kz.
Соперниками «Astana Arlans» станут китайская команда «China Dragons», российский «Patriot Boxing Team» и новый коллектив из Индии. Напомним, что «Astana Arlans» является самой титулованным клубом турнира, победив на нем трижды. Новый сезон стартует в первые выходные февраля.
Фото: WSB
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