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Жители Усть-Каменогорска замерзают в своих квартирах

20 декабря 2017, 20:55

На холод в комнатах пожаловались жители улиц Крылова, Добролюбова и Питерских Коммунаров.

В Усть-Каменогорске на холод в комнатах пожаловались жители улиц Крылова, Добролюбова и Питерских Коммунаров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Устинку LIVE.

Как заверяют коммунальщики ситуация находится под контролем и тепло в скором времени вернется в дома.

«Сейчас мы даем по городу температуру в батареях около 100 градусов Цельсия. Мы даем обогрев в соответствии с температурой наружного воздуха. То, что в некоторых квартирах прохладно можно объяснить по-разному. По предварительной информации, сейчас на усть-каменогорской ТЭЦ проходят переключения и это может влиять на обогрев», — говорит директор передачи теплоэнергии АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» Дулат Шарапиев.

Также Дулат Шарапиев отметил, что виновниками прохлады в доме иногда становятся КСК. Если они при подготовке к отопительному сезону не восстановили запорную арматуру или тепловую изоляцию, у некоторых горожан могут охладеть батареи.

По словам Дулата Шарапиева, максимальная температура обогрева 115 градусов подается в дома горожан при морозе -39 по Цельсию, минимум же — 70 градусов при теплых условиях за окном.

Тем временем в ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» сообщили, что с 20 декабря по причине очистки топки одного из котлов от шлаковых отложений его остановили. Как рассказали в компании из-за этого возможно снижение температуры горячей воды. Завершить работы по очистке ТЭЦ планирует в течение пяти дней.

Фото: Устинку LIVE


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