В Костанае ОПГ угоняла дорогие автомобили

Суду известно минимум о двух разработанных преступных планах и не менее десяти участниках группировки.

Уголовное дело в отношении двух организаторов преступной группировки поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области, сообщила пресс-служба областного суда, пишет ru.sputniknews.kz.

Задержанные двое 29-летних мужчин обвиняются в преступлениях, предусмотренных статьей 188 частью 4 пунктами 1, 3, статьей 192 частью 4 пунктами 1, 2, статьей 386 частью 2 и статьей 390 частью 2 УК РК (кража, разбой, подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего ответственную государственную должность).

По материалам дела, в январе 2015 года обвиняемые, находясь в Костанае, решили создать устойчивую организованную преступную группу для совершения краж имущества в крупном и особо крупном размерах, в том числе дорогостоящих автомобилей. Для этого в состав ОПГ привлекли своих знакомых: суду известны личности восьми человек, которые должны были участвовать в преступлениях за материальное вознаграждение.

Один из организаторов незаконно приобрел у неизвестных лиц пистолет марки "ТТ", огнестрельный травматический пистолет и изготовил поддельное удостоверение сотрудника полиции.

Согласно первому разработанному плану было принято решение похитить автомобиль марки Toyota Prado. Вовлеченный в преступление неизвестный завладел ключом от авто для изготовления дубликата. Позже ключ был возвращен хозяину якобы нашедшим его на улице прохожим.

Ночью 17 апреля 2015 года члены ОПГ, зная о том, что потерпевший находится на охоте, прибыли к его дому. Проникнув во двор, похитили внедорожник и скрылись с места преступления.

Через полгода, 24 октября 2015, трое прибыли на территорию парковки, где стоял автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Один из обвиняемых, представившись сотрудником полиции Астаны, приказал хозяину автомобиля и его супруге проехать с ними в Костанай для проверки автомашины, которая якобы находится в кредите.

После чего обвиняемые скрутили мужчине руки и, угрожая пистолетом, приказали потерпевшим следовать вместе с ними на двух автомашинах до указанного места, запретив пользоваться телефонами и привлекать внимание окружающих. Мужчину с женщиной преступники высадили по дороге, а сами скрылись на похищенном автомобиле стоимостью 25 тысяч долларов.

Судебное разбирательство по данному делу начнется в ближайшее время.

Фото: ru.sputniknews.kz