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Ученые выявили происхождение вони изо рта

20 декабря 2017, 21:48

Специалисты отмечают, что галитоз развивается без причин у 3% людей.

Исследователи выявили, что плохой запах изо рта может возникать у некоторых людей из-за определенных мутаций в гене, пишет РЕН.

Ученые считают, что галитоз чаще всего возникает, когда у человека наблюдаются проблемы с органами пищеварения и бактериальной флорой в ротовой полости.

Как сообщает издание Nature Genetics, в 3% случаев галитоз может возникать без видимых причин.

Оказалось, что в гене SELENBP1 у испытуемых были обнаружены мутации, которые способствовали возникновению повышенного содержания метантиола и диметилсульфида в крови. Именно эти соединения приводят к возникновению неприятного запаха.

В дальнейшем исследователи рассчитывают выявить, каким образом можно избавиться от дурного запаха, возникающего из-за мутации.

Фото: depositphotos


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