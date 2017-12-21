Незаконные порубки хвойника начались в предновогодье в ВКО

По ходу разбирательства молодой человек признался, что совершил незаконные действия.

Природоохранная полиция при патрулировании лесного массива Долонского филиала Байдаулетского лесничества обнаружила вдоль обочины автотранспорт с прицепом, в котором оказались срезанные сосны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДВД ВКО.

Недалеко от автотранспорта в поле находились водитель и его понедельник, которые срезали сосны и грузили себе в прицеп. При проверке у подозреваемых необходимых документов на порубку не было. В прицепе оказалось более десяти деревьев сухостойной сосны. Ориентировочный ущерб составляет около 16 тысяч тенге. В отношении обоих незаконных порубщиков начаты досудебные расследования по статье 340 ч.3 УК РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников».

В прошлые выходные сотрудники полиции по «горячим следам» задержали неизвестного на тот момент жителя Бородулихинского района. 18-летний парень срубил и похитил сосну, росшую на территории лесного массива. Примечательно, что молодой человек, срубив полутораметровую сосну в ночное время, забрал ее домой, но при этом оставил снежные «следы», которые и привели к его дому.

По ходу разбирательства молодой человек признался, что совершил незаконные действия.

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В общей сложности к сегодняшнему дню по ходу ОПМ «Шырша-2017» в регионе выявлены 9 нарушений в сфере растительного мира, из них 5 - это факты незаконной вырубки молодняка деревьев хвойных пород.

Как сообщили в департаменте внутренних дел области, ОПМ «Шырша-2017» будет проходить в течение всего предновогоднего периода и завершится 31 декабря текущего года.

Фото: МИА Казинформ