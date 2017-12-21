"Барыс" проиграл на выезде "Динамо"

Астанчане не смогли завершить выездную серию на мажорной ноте.

Столичный клуб потерпел поражение в последнем матче выездной серии в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz. На сей раз подопечные Евгения Корешкова уступили московскому "Динамо".

Уже на первой минуте гости пропустили, однако еще до перерыва усилиями Владимира Маркелова "Барыс" отыгрался.

Второй период выдался более результативным. Сначала команды обменялись шайбами, а под занавес двадцатиминутки Даниил Тарасов оформил дубль. Тренерский запрос "Барыса" просмотра видео на положение "Вне игры" не дал результатов, гол был засчитан.

Третий период для гостей начался как нельзя лучше. Джеймс Райт после передачи Линдена Вея восстановил паритет. Затем пошли ненужные удаления, которыми не преминули воспользоваться динамовцы, особенно постарался бывший игрок "Барыса" Дастин Бойд. Финальный штурм владений Александра Еременко плодов не принес. "Барыс" потерпел обидное поражение.

Следующий матч столичный клуб проведет 23 декабря дома, где сразится с "Нефтехимиком" из Нижнекамска.

Динамо (Москва) - Барыс (Астана) - 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Шайбы:

1:0 - Даниил Тарасов (Петунин) - 1:01

1:1 - Владимир Маркелов (Маклюков, Пушкарёв) - 13:11

1:2 - Роман Старченко (Гурков, Семёнов) - 28:02

2:2 - Никита Комаров (Никулин) - 35:58

3:2 - Даниил Тарасов ( Хиетанен, Петунин) - 38:00

3:3 - Джеймс Райт (Вей) - 42:47

4:3 - Дмитрий Вишневский (Кутейкин) - 49:45 Б

5:3 - Дастин Бойд (Кутейкин, Анисин) - 54:26 Б

Штраф: 6-29

Вратари:

Еременко - Карлссон

20 декабря. «ВТБ Ледовый дворец» (Москва). 4479 зрителей.