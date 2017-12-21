Касательно обязательного оформления счетов-фактур в электронном виде

Департамент государственных доходов по Павлодарской области доводит до сведения налогоплательщиков, что с внесением изменений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и подписанием Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза (п. Бурабай, 16 октября 2015 года), Законом РК «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения и таможенного администрирования» от 30 ноября 2016 года № 26-VI утвержден поэтапный переход на обязательную выписку счетов-фактур в электронной форме.

Так, с 11 января 2016 года обязательство по выписке счетов-фактур в электронной форме возникает у налогоплательщиков в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в реализацию международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.

К данной категории относятся налогоплательщики, реализующие товары, включенные в Перечень изъятий, утвержденный Приказом Министра национальной экономики РК от 9 февраля 2017 года № 58 «Об утверждении перечня товаров, в отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины, размера ставок и срока их действия» (далее - Перечень).

С 1 июля 2016 года обязательство по выписке счетов-фактур в электронной форме возникает у налогоплательщиков, являющиеся уполномоченными экономическими операторами, таможенными представителями, таможенными перевозчиками, владельцами складов временного хранения, владельцами таможенных складов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о таможенном деле.

Таможенный представитель - юридическое лицо Республики Казахстан, совершающее от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством.

Таможенный перевозчик - это лицо, которое осуществляет перевозку товаров, находящихся под таможенным контролем, по таможенной территории Таможенного союза в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) Республики Казахстан.

Владельцы складов временного хранения - лица, осуществляющие хранение товаров, находящихся под таможенным контролем, в случаях и на условиях, установленных таможенным законодательством Республики Казахстан.

Владельцы таможенных складов - лица, осуществляющие хранение товаров, находящихся под таможенным контролем, в случаях и на условиях, установленных таможенным законодательством.

Еще одна категория налогоплательщиков, которые с 1 января 2017 года обязаны при реализации товаров, работ, услуг выписывать счета-фактуры в электронном виде, определена Законом РК «О государственных закупках». К ней относятся все налогоплательщики, которые участвуют в государственных закупках.

С 1 января 2018 года обязательство по выписке счетов-фактур в электронной форме возникает у крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу.

С 1 января 2019 года - у всех плательщиков НДС, по которым произведена постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в Республике Казахстан. К таким плательщикам относятся:

- индивидуальные предприниматели;

- юридические лица-резиденты, за исключением государственных учреждений;

- нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство;

- доверительные управляющие, осуществляющие обороты по реализации товаров, работ, услуг по договорам доверительного управления с учредителями доверительного управления либо с выгодоприобретателями в иных случаях возникновения доверительного управления.

Следует отметить, что вышеуказанные лица имеют право выписать счет-фактуру на бумажном носителе только в случае:

1) отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования. При этом информация об административно-территориальных единицах Республики Казахстан, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, подлежит размещению на интернет-ресурсе уполномоченного органа;

2) возникновения в информационной системе электронных счетов-фактур технических ошибок, подтвержденных уполномоченным органом. После устранения технических ошибок счет-фактура, выписанный на бумажном носителе, подлежит выписке в электронной форме в течение пятнадцати календарных дней с даты устранения технических ошибок.

На территории Республики Казахстан документооборот счетов-фактур выписываемых в электронной форме регулируется Правилами, утвержденными приказом Министра финансов РК от 12 мая 2017 года № 301.

Вместе с тем, в соответствии с Решением Евразийского Межправительственного Совета от 12 августа 2016 года № 5 при перемещении с территории Республики Казахстан на территории других государств-членов ЕАЭС товаров, входящих в Перечень, в качестве товаросопроводительного документа признается бумажная копия электронного счета-фактуры, которая заверяется печатью органа Комитета государственных доходов МФ РК (на территории Павлодарской области - ДГД по Павлодарской области), а также сопровождается одним из следующих документов:

- копия таможенной декларации, заверенная печатью ОГД МФ РК - при перемещении товаров, ранее ввезенных из третьих стран по ставкам ЕТТ ЕАЭС;

- оригинал сертификата о происхождении товаров формы СТ-1 - при перемещении товаров, произведенных на территории РК;

- оригинал сертификата о происхождении товаров формы СТ-KZ - при перемещении товаров, произведенных на территориях свободной экономической зоны и свободных складов;

- копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - при перемещении товаров, ранее везенных из других государств-членов ЕАЭС.

Вместе с тем, при вывозе с территории Республики Казахстан товаров, ввезенных по ставкам ВТО, предусмотрены меры ответственности в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС.

Ввиду того, что перемещение товаров, в том числе ввезенных по заниженным ставкам, осуществляется перевозчиками, ответственность за действия недобросовестных предпринимателей ляжет непосредственно на них.

В этой связи, согласно нормам Протокола, перевозчик имеет право отказать в перевозке грузов, не имеющих вышеуказанные сопроводительные документы, которые необходимы для предъявления при вывозе с территории Республики Казахстан.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 280-1 Кодека РК «Об административных правонарушениях» за выписку плательщиком НДС счета-фактуры в электронной форме с нарушением срока, установленного налоговым законодательством Республики Казахстан, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Сроки выписки счетов-фактур приведены в таблице ниже.

Операция Срок выписки бумажного СФ Срок выписки ЭСФ Основание Комментарий Реализация товаров, услуг 7 календарных дней 15 календарных дней Пункт 7 статьи 263 Налогового кодекса Наиболее общий случай. Эти сроки применяются, если операция не может быть классифицирована по другим основаниям. Экспорт товаров с территории Республики Казахстан на территорию другого государства-члена Таможенного союза 5 календарных дней 5 календарных дней Пункт 2 статьи 276-17 Налогового кодекса Вывоз товаров в таможенной процедуре экспорта 7 календарных дней 20 календарных дней Пункт 7-2 статьи 263 Налогового кодекса Экспортом является таможенная процедура, при которой товары Таможенного союза вывозятся за пределы таможенной территории Таможенного союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами. Реализация периодических печатных изданий и иной продукции средства массовой информации, включая размещенные на интернет-ресурсе 7 календарных дней 15 календарных дней Пункт 11 статьи 263 Налогового кодекса Реализация электроэнергии, воды, газа, системных услуг, оказываемых системным оператором, услуг связи, коммунальных услуг, железнодорожных перевозок, транспортно-экспедиционных услуг, услуг оператора вагонов (контейнеров), услуг по перевозке грузов по системе магистральных трубопроводов, услуг по предоставлению кредита (займа, микрокредита), а также облагаемых налогом на добавленную стоимость банковских операций не позднее 20 числа следующего месяца не позднее 20 числа следующего месяца Пункт 7-1 статьи 263 Налогового кодекса Передача имущества в финансовый лизинг в части начисленной суммы вознаграждения не позднее 20 числа следующего месяца не позднее 20 числа следующего месяца Пункт 7-1 статьи 263 Налогового кодекса Реализация товаров, работ, услуг по договорам, заключенным на срок один или более одного года дипломатическим и приравненным к ним представительствам иностранных государств и иным лицам, указанным в статье 276 НК РК не позднее 20 числа следующего месяца не позднее 20 числа следующего месяца Пункт 7-1 статьи 263 Налогового кодекса Выписка по требованию покупателя в случаях, когда выписка счета-фактуры не требуется налоговым законодательством В течение срока исковой давности В течение срока исковой давности Пункт 16-1 статьи 263 Налогового кодекса Выписка дополнительного счета-фактуры при корректировке размера облагаемого оборота в соответствии со статье 239 НК РК 7 календарных дней 15 календарных дней Пункт 3 статьи 265 Налогового кодекса К Выписка исправленного счета-фактуры В течение срока исковой давности В течение срока исковой давности

Дополнительно сообщаем, что для консультирования пользователей относительно работы в информационной системе электронных счетов-фактур создана многоканальная телефонная линия номер 8(7172)72-73-20. Электронный адрес технической поддержки информационной системы по приему и обработке электронных счетов-фактур esfsupport@osdkz.com, esfsd@mgd.kz.