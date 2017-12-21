Главные страхи актюбинских школьников раскрыли психологи

Проект работал в регионе с мая по декабрь 2017 года.

Актуальными проблемами актюбинских школьников является трудности межличностных отношений, психологический террор, факты вымогательства денег. Об этом рассказали на пресс-конференции сотрудники ОО «Центр поддержки женщин города Актобе», передает МИА «Казинформ».

Служба телефона доверия проекта «Нет проблем!», реализованного по госзказу управления образования, была призвана помочь детям в решении их проблем. Проект работал в регионе с мая по декабрь 2017 года.

«Услуга была бесплатной, телефоны работали круглосуточно. Мы оказывали психологическую и юридическую помощь.Самой значимой проблемой подростков являются трудности межличностных отношений с ровесниками, родителями, лицами противоположного пола. Для школьников характерны проблемы изгоев, когда коллектив не принимает, жестокого насилия - психологического террора и вымогательства денег. На вопрос, почему они не могут решить проблему на местном уровне с учителями, родителями, психологами, они говорят, что боятся упасть в глазах класса, быть доносчиком», - говорит психолог-консультант проекта Жанар Сулейменова.

Родительские отношения также сильно влияют на психологическое состояние детей, ребята звонят психологам и спрашивают, что им делать при разводах, ссорах родителей. Ребенок переживает все проблемы, характерные для возраста, однако добавляется проблема, связанная с зависимостью от соцсетей, Интернета, сотовых телефонов, отмечает психолог.

Всего в службу телефона доверия поступило 483 обращения. Из них 33 ребенка обратилось по факту психологического террора, 26 детей по поводу разлада между родителями, по поводу девиантного поведения поступило 23 звонка, 3 обращения по факту детского суицида, 8 обращений по ранней беременности.

Психолог рекомендовала провести в школах курсы по основам межличного общения, провести профилактическую работу с родителями, активизировать работу по выявлению детей группы риска.

Фото: МИА Казинформ