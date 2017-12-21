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Кадыров: Я ещё не получил приказ вступить на землю США

21 декабря 2017, 01:30

Кадыров пошутил, что из-за такого количества "наград Америки" в виде санкций он уже стал великим человеком.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал внесение его Соединёнными Штатами Америки в "список Магнитского" из-за якобы имеющего место нарушения прав человека, пишет life.ru.

"Значит, нарушаем права человека. Эх, бедные американцы! Одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не даёт целому государству покоя", — отметил Кадыров в видео, которое опубликовано в его аккаунте в "Инстаграме".

Кадыров пошутил, что из-за такого количества "наград Америки" в виде санкций он уже стал великим человеком.

"Но пусть США не беспокоятся. Я ещё не получил приказ вступить на землю США, — добавил глава Чечни. — Они знают историю чеченцев, как в своё время на лошади дошёл (Герой Советского Союза Мавлид) Висаитов до Эльбы и получил высшую награду — орден Легиона чести от президента Америки. Поэтому пусть пока не беспокоятся".

Напомним, Кадыров был включён в "список Магнитского" сегодня. Минюст США объяснил это решение. Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров заявил, что по таким мерам Вашингтона узнают имена истинных патриотов России.

Фото: ИноСМИ


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