Кадыров: Я ещё не получил приказ вступить на землю США

Кадыров пошутил, что из-за такого количества "наград Америки" в виде санкций он уже стал великим человеком.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал внесение его Соединёнными Штатами Америки в "список Магнитского" из-за якобы имеющего место нарушения прав человека, пишет life.ru.

"Значит, нарушаем права человека. Эх, бедные американцы! Одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не даёт целому государству покоя", — отметил Кадыров в видео, которое опубликовано в его аккаунте в "Инстаграме".

Кадыров пошутил, что из-за такого количества "наград Америки" в виде санкций он уже стал великим человеком.

"Но пусть США не беспокоятся. Я ещё не получил приказ вступить на землю США, — добавил глава Чечни. — Они знают историю чеченцев, как в своё время на лошади дошёл (Герой Советского Союза Мавлид) Висаитов до Эльбы и получил высшую награду — орден Легиона чести от президента Америки. Поэтому пусть пока не беспокоятся".

Напомним, Кадыров был включён в "список Магнитского" сегодня. Минюст США объяснил это решение. Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров заявил, что по таким мерам Вашингтона узнают имена истинных патриотов России.

Фото: ИноСМИ