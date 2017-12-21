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Обновлен шаблон импорта годового плана государственных закупок на 2018 год

Комитет государственных закупок МФ РК сообщает, что на веб-портале государственных закупок обновлен шаблон импорта годового плана государственных закупок для размещения годовых планов на 2018 год:

- для субъектов ГЗ;

- для не субъектов ГЗ.

Перед началом работы необходимо ознакомиться с методикой заполнения шаблона.


21 декабря 2017, 07:29
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных закупок МФ РК

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