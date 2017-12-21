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Акимат Астаны проведет собственный мониторинг загрязнения воздуха

21 декабря 2017, 01:50

В вопросе поддержания нормальной экологической ситуации в городе необходим мониторинг качества топлива, используемого автотранспортом столицы.

Акимат Астаны проведет собственный мониторинг загрязнения столичного воздуха с привлечением общественных организаций. Об этом в эфире программы «Городская среда» сообщил руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Астаны Муса Танабаев, передает Елорда Инфо.

«Согласно мониторингу «Казгидромета», ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 дают почти 25 процентов (загрязнения воздуха - прим.), автономные котельные частных предприятий - 17 процентов, транспорт - 53 процента, на частные дома приходится 6 процентов. Но мы не согласны с этими данными мониторинга. Сейчас по поручению акима Астаны с привлечением общественных организаций мы будем проводить исследования, чтобы иметь объективную картину и чтобы выяснить, что больше влияет на загрязнение воздуха», - рассказал Муса Танабаев.

Он отметил, что в вопросе поддержания нормальной экологической ситуации в городе необходим мониторинг качества топлива, используемого автотранспортом столицы.

«Мы сейчас обсуждаем и вносим предложения по решению вопроса контроля качества топлива. При таком количестве транспорта важно, какое топливо они используют. Контрольная функция госорганов в части мониторинга качества топлива отсутствует. Раньше эта функция была у одного госоргана, но при реорганизации она выпала. В настоящее время ведется работа по определению госоргана, который будет заниматься вопросом соответствующего мониторинга», - сказал руководитель ведомства.

Также спикер отметил, что законами Казахстана использование твердого топлива для нужд населения не подлежит нормированию, что приводит к увеличению загрязнения атмосферы.

«Также свою лепту вносит автотранспорт, которого сегодня в городе 400 тысяч единиц», - резюмировал он.

Фото: elorda.info


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