Коллегия ЕЭК решила уравнять условия взимания НДС на товары, ввозимые в СЭЗ

Отсрочка уплаты НДС для товаров, поступающих в свободные экономические зоны (СЭЗ) Российской Федерации из стран ЕАЭС, - это изменения в Протокол о порядке взимания косвенных налогов, которые одобрены на Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 19 декабря.

Кроме того, обсуждались вопросы таможенного администрирования, в том числе условия включения в реестр уполномоченных экономических операторов и правила обращения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) складских свидетельств на сельхозпродукцию, вопросы технического регулирования, промышленной политики и макроэкономики. Продлено действие антидемпинговой пошлины на графитированные электроды из Индии.

Коллегия ЕЭК одобрила изменения в Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (Приложение № 18 к Договору о Союзе). Их цель - создание равных условий взимания налога на добавленную стоимость (НДС) на территориях свободных (особых) экономических зон (СЭЗ) в отношении товаров, ввозимых из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и товаров третьих стран. Такое поручение было дано Евразийским межправительственным советом Комиссии и правительствам государств-членов.

Изменения предусматривают отсрочку уплаты НДС по товарам Союза, импортированным в СЭЗ Российской Федерации. На сегодняшний день во всех странах ЕАЭС, кроме России, товары, импортированные на территории СЭЗ, подпадают под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ), в соответствии с которой импортированные товары освобождаются от НДС.

В соответствии с положениями Таможенного кодекса Союза, который вступит в силу после завершения всех внутригосударственных процедур, в трех российских СЭЗ, пределы которых полностью или частично совпадают с участками таможенной границы Союза, функционирующих по состоянию на 1 июля 2016 года, - Калининградской, Магаданской областях и Республике Крым - товары Союза не подлежат помещению под таможенную процедуру СТЗ, т.е. будут облагаться по ставке 18%. При этом товары третьих стран, импортированные на территорию российских СЭЗ, подпадают под таможенную процедуру СТЗ, и к ним применяется льготное налогообложение.

Кроме того, с 1 октября 2016 года по товарам третьих стран, импортированным на территории СЭЗ Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ при завершении действия таможенной процедуры СТЗ и их помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории СЭЗ в Калининградской области установлен особый порядок уплаты налога на добавленную стоимость - отсрочка по уплате НДС на 180 дней. Особый порядок уплаты НДС по товарам третьих стран применяется в отношении стоящих на учете в налоговом органе Калининградской области резидентов, включенных в единый реестр резидентов СЭЗ этого региона РФ.

Таким образом, на территории СЭЗ Калининградской области после завершения процедуры СТЗ по товарам третьих стран и их размещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления предусмотрена отсрочка по уплате НДС 180 дней.

Проект Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС позволит создать равные условия взимания НДС в СЭЗ в отношении товаров, ввозимых из стран Союза, и товаров третьих стран. Документ направлен в государства-члены для проведения внутригосударственного согласования.

Члены Коллегии ЕЭК внесли изменения в перечни стандартов к техрегламенту Союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», что позволит предпринимателям более эффективно выполнять его требования.

Перечни в том числе дополнены 54 межгосударственными стандартами, 35 из которых разработаны взамен национальных стандартов и более старых версий межгосударственных стандартов, а 19 введены впервые, а также восемью национальными стандартами, семью аттестованными методиками.

Например, вместо национальных стандартов в перечни включены межгосударственные стандарты для посуды (ГОСТ 32094-2013 «Посуда майоликовая. Технические условия», ГОСТ 32092-2013 «Посуда гончарная. Технические условия»), одежды (ГОСТ 30327-2013 «Сорочки верхние. Общие технические условия», ГОСТ 32084-2013 «Одежда меховая. Общие технические условия», ГОСТ 32119-2013 «Изделия для новорожденных и детей ясельного возраста. Общие технические условия»), другой продукции для детей и подростков. Для определения высоты каблука в детской обуви введен межгосударственный стандарт ГОСТ 33225-2015 «Обувь. Методы определения линейных размеров» взамен нескольких неаттестованных методик.

На период проведения повторного антидемпингового расследования Коллегия ЕЭК приняла решение продлить антидемпинговые пошлины на графитированные электроды из Индии, ввозимые в ЕАЭС.

Пошлины в размере 16,04% для компании HEG Limited и 32,83% для компании Graphite India Limited и прочих производителей были введены 25 декабря 2012 года сроком до 25 января 2018 года включительно.

В октябре ЕЭК начала повторное антидемпинговое расследование, и, исходя из предварительных данных, был сделан вывод о возможности продолжения демпингового импорта индийских графитированных электродов и причинения материального ущерба экономике стран ЕАЭС.

В соответствии с договорно-правовой базой Союза срок действия антидемпинговых мер продлевается до окончания расследования. В случае с индийскими электродами - до 1 октября 2018 года включительно.

О решениях Коллегии ЕЭК в сфере таможенного администрирования можно узнать здесь: https://goo.gl/gf98eW.