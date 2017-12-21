Более 15 тысяч человек нашли работу посредством электронной биржи труда - С. Жакупова

20 декабря в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова ответила на вопросы журналистов о работе электронной биржи труда, сообщает пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан.

В рамках исполнения поручения Президента РК с октября 2017 года функционирует Единая электронная биржа труда, созданная как бесплатная единая цифровая платформа для взаимодействия работодателей, работников, частных агентств занятости, онлайн интернет площадок.

«Электронная биржа труда у нас запущена. Мы начинали с 8 тысяч вакансий - буквально в прошлом месяце. Сегодня - порядка 25,5 тыс. вакансий размещены на электронной бирже труда. Более 15 тыс. человек нашли работу именно благодаря бирже», - сказала Светлана Жакупова.

Вице-министр труда и соцзащиты населения также обозначила перспективы работы электронной биржи труда. С 1 января 2018 года биржа будет запущена в промышленную эксплуатацию - к ней будут подключены все 199 центров занятости в стране.

«Электронная биржа труда будет получать информацию о наличии свободных вакантных мест от центров занятости, а также размещать полученную информацию от работодателей о наличии свободных вакансий», — резюмировала вице-министр.

Также во втором квартале нового года планируется запустить модуль упрощенной регистрации так называемых неформально занятых лиц. На текущий момент механизм прорабатывается.

Напомним, сегодня на заседании Правительства министра труда и и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова озвучили предварительные итоги реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. По ее словам, основные индикаторы Программы достигнуты.

За 11 месяцев текущего года трудоустроено 413 тыс. человек, из них на постоянную работу - 279 тыс. человек. На сегодняшний день количество участников Программы достигло 527 тысяч, среди них более 50% - жители сельской местности.