В Астане начинается восьмой раунд переговоров по Сирии

Участники планируют принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести между сторонами конфликта.

Столица Казахстана в восьмой раз с начала года примет переговоры по Сирии. Международная встреча по урегулированию ситуации в этой арабской республике начнется в четверг консультациями экспертов стран-гарантов - России, Ирана и Турции. 22 декабря пройдет пленарное заседание, передает Zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, иранскую - заместитель министра иностранных дел Хосейн Ансари, турецкую - заместитель главы МИД Седат Онал.

В нынешнем раунде примут участие наблюдатели астанинского процесса: ООН, США и Иордания. Сирийские стороны будут представлены делегациями правительства (во главе с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари) и оппозиции.

Вопрос о том, прибудет ли в Астану спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура пока остается открытым. Ранее он заявил о намерении посетить астанинский раунд, где рассчитывает поднять вопрос об освобождении пленных.

Эмиссар 21 декабря проведет в Москве совместные переговоры с министрами иностранных дел и обороны России Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Российская сторона намерена обсудить с де Мистурой перспективы созыва Конгресса сирийского национального диалога.

Повестка Астаны

Делегаты рассмотрят функционирование созданных на территории Сирии четырех зон деэскалации, вопросы контроля за режимом прекращения огня. Соответствующие зоны снижения напряженности действуют на юге страны, в пригороде Дамаска Восточной Гуте, в районах Хомса и Идлиба.

Участники планируют принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести между сторонами конфликта. В повестке дня также значится утверждение совместного заявления о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты ЮНЕСКО.

Представители правительства и оппозиции в ходе седьмого раунда в Астане 30-31 октября не смогли прийти к консенсусу по вопросу обмена задержанных лиц и передаче тел погибших, обвиняли друг друга в нежелании достичь договоренности.

Как заявил тогда Лаврентьев, появилось много искаженной информации по обмену заложниками. В этой связи дипломат призвал "проявлять определенную сдержанность и адекватно реагировать на эти вбросы непроверенной информации". В целом, отметил он, остается ряд вопросов на техническом уровне.

Сопряжение форматов

Москва неоднократно подчеркивала, что астанинский формат ни в коей мере не подменяет переговоры в Женеве, а содействует политическому процессу. Все усилия основаны на строгом выполнении резолюций СБ ООН. Это касается и инициативы о Конгрессе сирийского национального диалога.

Какого-либо прогресса на завершившемся 14 декабря восьмом раунде женевских консультаций достичь не удалось. Делегация оппозиции вновь выступила за отставку президента Сирии Башара Асада в начале переходного периода, что вызвало ожидаемо негативную реакцию правительственных переговорщиков. "Они [оппозиция] фокусируют свое внимание на совершенно непроходном, ультимативном, бессмысленном в нынешних условиях требовании отставки Асада", - отметил постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

Де Мистура пообещал придумать новые идеи для продвижения процесса урегулирования.

Ситуация на земле

6 декабря президент России Владимир Путин сообщил о полном разгроме в Сирии запрещенной в РК террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*. 11 декабря Путин, посещая авиабазу Хмеймим, поручил Минобороны РФ начать вывод российской группировки войск из арабской республики.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, оставшиеся мелкие группы ИГ будут добиты.

Лавров отметил полное понимание между Россией, Ираном и Турцией по задачам в Сирии. "Мы однозначно опираемся на стопроцентную солидарность [в вопросе] о необходимости победить терроризм и сохранить территориальную целостность в Сирии, обеспечить гармонию всех ее этноконфессиональных групп", - сказал он, выступая 15 декабря в Совете Федерации.

"Эта общность интересов обеспечивает последовательную, эффективную работу в рамках астанинского формата", - заявил глава МИД РФ.

* - террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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