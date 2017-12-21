Сексуальный символ чемпионата мира по шахматам-2018 смутил шахматистов
Чемпионат мира по шахматам состоится в Лондоне осенью 2018 года.
Организаторы чемпионата мира по шахматам приняли неоднозначный логотип для главного события в мире шахмат 2018 года.
Как говорится в сообщении на сайте организаторов чемпионата, поиск визуального символа предстоящего соревнования продолжался весь год. Наконец было принято решение, предложенное дизайнерами московской студии Shuka Design – два абстрактных человеческих тела, переплетенных вокруг шахматной доски.
Однако картинка вызвала не столько восторг, сколько недоумение шахматистов, пишет портал Newshub.
Австралийский гроссмейстер Дэвид Смердон (David Smerdon) в своем Twitter написал относительно логотипа, что у организаторов "была одна работа". Другая шахматистка Сьюзен Полгар (Susan Polgar) отметила, что этот символ не уместен для детского восприятия.
В защиту двусмысленного варианта визуального символа во Всемирной шахматной организации заявили, что логотип такой же спорный и трендовый, как и город Лондон, который будет принимать у себя чемпионат.
Чемпионат мира по шахматам состоится в Лондоне осенью 2018 года.
Источник: Sputnik Казахстан
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