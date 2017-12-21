Сексуальный символ чемпионата мира по шахматам-2018 смутил шахматистов

Чемпионат мира по шахматам состоится в Лондоне осенью 2018 года.

Организаторы чемпионата мира по шахматам приняли неоднозначный логотип для главного события в мире шахмат 2018 года.

Как говорится в сообщении на сайте организаторов чемпионата, поиск визуального символа предстоящего соревнования продолжался весь год. Наконец было принято решение, предложенное дизайнерами московской студии Shuka Design – два абстрактных человеческих тела, переплетенных вокруг шахматной доски.

Однако картинка вызвала не столько восторг, сколько недоумение шахматистов, пишет портал Newshub.

Австралийский гроссмейстер Дэвид Смердон (David Smerdon) в своем Twitter написал относительно логотипа, что у организаторов "была одна работа". Другая шахматистка Сьюзен Полгар (Susan Polgar) отметила, что этот символ не уместен для детского восприятия.

В защиту двусмысленного варианта визуального символа во Всемирной шахматной организации заявили, что логотип такой же спорный и трендовый, как и город Лондон, который будет принимать у себя чемпионат.

Чемпионат мира по шахматам состоится в Лондоне осенью 2018 года.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: ©WORLDCHESS.COM



