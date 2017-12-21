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Предновогодние цены на огурцы и помидоры отрегулировали в Астане

21 декабря 2017, 07:14

Цена на помидоры не будет превышать 500 тг/кг, а на огурцы - 550 тг/кг.

Столичный акимат закупил огурцы и помидоры для регулирования цен перед новогодними праздниками, передает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.

Реализация овощей будет осуществляться на коммунальном рынке «Шапагат», где предприниматели берут на себя обязательства не превышать торговой надбавки более 10%.

«Таким образом, цена на помидоры не будет превышать 500 тг/кг, а на огурцы - 550 тг/кг, что позволяет закрыть дефицит данной продукции и не допустить дальнейшего роста цен», - сообщили в городском акимате.

Фото: emily.by


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