Американка застрелила своего парня ради видео для YouTube
Теперь девушке-пранкеру грозит полгода тюремного заключения и 10 лет последующего надзора правоохранителей.
Американка Монализа Перез застрелила своего парня при попытке снять очередной видеоролик для YouTube, пишет РЕН ТВ.
Young Minn. mom pleads guilty to point-blank killing of boyfriend during YouTube stunt https://t.co/X6Vn3LUi7W pic.twitter.com/pjdfVF67k5— Star Tribune (@StarTribune) 19 декабря 2017 г.
Инцидент произошел в штате Миннесота.
Перез и ее бойфренд Педро Руиз решили снять видеоролик, на котором девушка стреляет из пистолета в парня, защищающегося книгой.
Монализа стреляла с расстояния полуметра, и пуля, пробив книгу, попала в грудь Педро. Он скончался на месте.
Теперь девушке-пранкеру грозит полгода тюремного заключения и 10 лет последующего надзора правоохранителей.
Фото: Real Cool Nation.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.