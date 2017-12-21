Американка застрелила своего парня ради видео для YouTube

Теперь девушке-пранкеру грозит полгода тюремного заключения и 10 лет последующего надзора правоохранителей.

Американка Монализа Перез застрелила своего парня при попытке снять очередной видеоролик для YouTube, пишет РЕН ТВ.

Young Minn. mom pleads guilty to point-blank killing of boyfriend during YouTube stunt https://t.co/X6Vn3LUi7W pic.twitter.com/pjdfVF67k5 — Star Tribune (@StarTribune) 19 декабря 2017 г.

Инцидент произошел в штате Миннесота.

Перез и ее бойфренд Педро Руиз решили снять видеоролик, на котором девушка стреляет из пистолета в парня, защищающегося книгой.

Монализа стреляла с расстояния полуметра, и пуля, пробив книгу, попала в грудь Педро. Он скончался на месте.

Теперь девушке-пранкеру грозит полгода тюремного заключения и 10 лет последующего надзора правоохранителей.

Фото: Real Cool Nation.com