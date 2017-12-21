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Американка застрелила своего парня ради видео для YouTube

21 декабря 2017, 07:31

Теперь девушке-пранкеру грозит полгода тюремного заключения и 10 лет последующего надзора правоохранителей.

Американка Монализа Перез застрелила своего парня при попытке снять очередной видеоролик для YouTube, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в штате Миннесота.

Перез и ее бойфренд Педро Руиз решили снять видеоролик, на котором девушка стреляет из пистолета в парня, защищающегося книгой.

Монализа стреляла с расстояния полуметра, и пуля, пробив книгу, попала в грудь Педро. Он скончался на месте.

Теперь девушке-пранкеру грозит полгода тюремного заключения и 10 лет последующего надзора правоохранителей.

Фото: Real Cool Nation.com


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