В Костанае выставили на торги поликлинику

В Костанае пройдут торги на передачу в доверительное управление поликлиники номер 2. Как отметили в управлении финансов, подобную процедуру для этого медицинского учреждения проводят уже в третий раз. Дважды тендеры признавались несостоявшимися из-за отсутствия участников. Сейчас стоимость поликлиники оценена в 644 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

В этом году в Костанайской области на приватизацию выставлялось 5 государственных объектов. В Костанае — областной центр по проблемам формирования здорового образа жизни, в Рудном — ГКП «Рахат», ГКП «Кун» в Качарах, ТОО «Жаркуль» в Фёдоровском районе и ТОО «Горизонт» Костанайского района. У всех этих предприятий теперь появились новые частные собственники, но не по заявленным ценам и не с первого раза. Изначально сумма продажи всех объектов приближалась к 500 млн тенге, но в итоге казна получила лишь 187 млн.

«Оценочная стоимость была выше — это объяснимо. В связи с внесением изменений в законодательство, у комиссии по приватизации есть четкие правила последующих торгов, то есть, если предприятие не было реализовано с первых торгов, то при выставлении на вторые или третьи, цена снижается ровно на 50 процентов, не 10, не 20, а ровно 50. Потенциальные покупатели, зная, уже дожидаются вторых или третьих торгов», — рассказал руководитель управления финансов Костанайской области Алма Жусупова.

Удачнее всего — за 112 млн тенге продали ГКП «Рахат» в Рудном, ТОО «Кун» в Качарах ушёл с третьего тендера за 43 млн тенге, затем Центр проблем формирования здорового образа жизни за почти 20 млн тенге, его, кстати, прибрел инвестор из Семея. Сегодня управление финансов готовится к новому тендеру — по передаче поликлиники №2 в доверительное управление.

«20 декабря у нас состоится тендер по передаче в доверительное управление поликлиники номер 2. Передача на три года с правом последующего выкупа. Вложение инвестиций не менее 500 млн тенге, оценочная стоимость 644 млн тенге», — пояснила А.Жусупова.

Эта поликлиника выставлялась на тендер уже дважды, но из-за отсутствия потенциальных участников торги были признаны несостоявшимися. В 2018 году на торги по приватизации планируется выставить два объекта в Костанае — Ледовый дворец и бассейн. Что касается суммы, то оценка стоимости объектов не проводилась, она будет известна лишь в первом полугодии 2018-го. Вообще же за 4 года в Костанайской области приватизировали 31 объект на 413 млн тенге.

Фото: alau.kz