Жители Жезказгана жалуются на качество питьевой воды. Только 40% живительной влаги для горожан берется из скважин, остальная вода поступает из Кенгирского водохранилища, которая требует тщательной очистки. При этом водоочистные технологии устарели, передает Zakon.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Коренная жезказганка Анна Папанова говорит, что качество питьевой воды в их городе оставляет желать лучшего уже несколько десятков лет. Живительная влага смущает жителей и на вкус, и на цвет.

«Вода у нас нехорошая, пользоваться ей невозможно. Через фильтр пропустим и то серая какая-то. Вкус воды отвратительный. Она какая-то вонючая. Плохая вода, очень плохая», — говорит жительница Жезказгана Анна Папанова.

Очистное сооружение построено больше полувека назад. Именно здесь проходит все этапы очистки вода из Кенгирского водохранилища, которая смешивается с подземной водой из Уйтас-Айдоского месторождения. Однако вода из открытого водоема составляет большую половину питьевой воды для жезказганцев. При этом водоочистные технологии давно устарели, сетуют специалисты.

«Сама технология несколько устаревшая и нам довольно-таки тяжело делать воду, которую нужно. А новые технологии в проекте не предусматриваются. Например, мембранная технология. Она дорогая, но очень хорошая. Вода, которую вы покупаете в магазинах, бутилированную, примерно такая вода будет, если пропускать её через мембраны», — пояснила начальник очистного сооружения предприятия тепловодоснабжения Жезказгана Гульбарам Садыкова.

Чтобы получать чистую воду только из подземного источника Уйтас-Айдоского месторождения, нужна реконструкция водовода. Трубы сильно изношены и постоянно «рвутся». Пока заменили только треть водопровода. А нужно обновить более 40 км.

«Мы планируем использовать и подземные воды местности Кожамсеит. Сейчас разрабатывается проект. Специалисты уже провели исследования воды, проверили её запас и качество. В следующем году мы представим проект на утверждение и попросим деньги на составление проектно-сметной документации. Если мы сможем использовать подземный водозабор Кожамсеита и Уйтас-Айдоса, то стопроцентно перейдем на подземную воду», — сказал аким Жезказгана Батырлан Ахметов.

К слову, в Жезказгане насчитывается около 90 тысяч жителей. Они потребляют 30 миллионов кубометров воды в год. Когда город перейдет на полное водоснабжение от подземных источников, Кенгирское водохранилище будет использоваться только в промышленных целях.

Фото: Хабар 24