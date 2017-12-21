В Усть-Каменогорске во время ремонтных работ произошел пожар

В течение часа пожар был ликвидирован.

В Усть-Каменогорске в районе стройплощадки, расположенной по проспекту Сатпаева в районе парка Нурлы Жол во время строительных работ при прокладке ливневой канализации произошло воспламенение газовоздушной смеси, передает Zakon.kz со ссылкой на altaynews.kz.

«Из-за этого загорелись пластиковые трубы, площадь возгорания уточняется. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ», — пояснила пресс-секретарь УЧС Усть-Каменогорска Марина Лискова.

В течение часа пожар был ликвидирован, задействовано 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

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