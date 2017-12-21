Половой орган жука проверили на прочность

Ученые Кильского университета в Германии изучили половой орган самцов жука щитоноски, который является очень длинным и тонким, но прочным. Исследователи провели испытания на трехточечный изгиб пениса, взаимодействующего с половыми путями самки. Статья биологов опубликована в журнале Science Advances, передает Лента.ру.

Пенис щитоноски является сложным органом и состоит из нескольких структур. Первичный трубковидный орган внедряется в тело самки, через который мышцами выталкивается длинный жгутик (флагеллум), который может в несколько раз превышать длину тела самого жука.

Ученые измерили жесткость полового органа жука в развернутом состоянии. Для этого они поместили жгутик в каплю воды, зафиксировали его на предметном столике. С помощью небольших крючков флагеллум оттягивался учеными в стороны, а его центральную часть удерживали с помощью стеклянных капилляров. Это позволило измерить жесткость различных участков жгутика.

Так, оказалось, что у основания флагеллум жесткий, а его кончик гибкий и эластичный. Кроме того, ученые пришли к выводу, что форма органа облегчает его легкое проникновение в половые пути самки.

Фото: L. Shyamal / Wikimedia