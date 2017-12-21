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Ученые выяснили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

21 декабря 2017, 09:11

Выпившие мужчины дольше смотрели на грудь и талию женщин, чем на лицо.

Мужчины, выпившие алкогольные напитки, склонны воспринимать женщин как партнеров для секса, к такому выводу пришли ученые из Университета Небраски-Линкольна в США. Их работу публикует MedicalXpress, передает РИА Новости.

В исследовании приняли участие 50 мужчин в возрасте 20-30 лет. Часть из них выпила алкогольные коктейли, другая употребила плацебо (напиток-пустышку), после им показали фотографии молодых женщин в вечерних нарядах. Добровольцев попросили оценить привлекательность женщин и составить психологический портрет, при этом за их взглядом следила специальная система.

Ученые установили, что выпившие мужчины дольше смотрели на грудь и талию женщин, чем на лицо. Разница была заметнее, если женщины описывались большинством добровольцев как "привлекательные" и "неуверенные в себе".

В то же время, если женщина производила впечатление "самодостаточного" и "душевного" человека, трезвые мужчины больше времени уделяли изучению черт лица. Алкоголь усиливал эту разницу — "пьяные" добровольцы почти не рассматривали тела женщин, которые излучали уверенность.

"Откровенные взгляды на женщин приводят к их дегуманизации, это становится основой для многих негативных последствий, таких как сексуальное насилие и дискриминация полов на работе", — заявил один из авторов работы Абигайль Ример, отметив, что подобные исследования помогут бороться с такими неопрятными проявлениями.

Фото: secretkray.ru.


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