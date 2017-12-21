В каких костюмах казахстанцы будут отмечать Новый год 

Кем казахстанцы хотят нарядиться на новогодние праздники: Дед Мороз против Человека-паука

Чем ближе Новый Год, тем чаще казахстанцы спрашивают у Яндекса об идеях для новогодних костюмов. Чаще всего они ищут в интернете костюмы Снегурочки и Деда Мороза, сообщает Zakon.kz.

Кстати, Дед Мороз оказался популярнее своего конкурента Санта-Клауса – запросов о последнем почти вдвое меньше.

Судя по поисковым запросам, детей в этом году будут наряжать зайчиками, Котами в сапогах, медвежатами, снежинками и ёлочками. Как всегда, на утренниках будет много гномов, снеговиков и пиратов. Чуть менее популярны образы разбойника, Петрушки и вампира.

Мужчины-казахстанцы хотят побыть супергероями. Особенно часто ищут костюмы Человека-паука, Бэтмена, черепашек-ниндзя, Супермена и Дэдпула. Присматриваются и к нарядам известных злодеев, таких как Дарт Вейдер, Кощей Бессмертный и Дракула.

Среди женских персонажей в первую очередь популярны положительные образы – Красная шапочка, Белоснежка, фея.

Но ищут и наряды Снежной королевы, Бабы-Яги и Кикиморы.

Не забывают казахстанцы и о своих корнях. Пользователи часто ищут в интернете казахский национальный костюм или наряд батыра на Новый год. Встречаются и просьбы посложнее – например, «как самостоятельно из ничего сделать новогодний костюм мальчику». Вообще пользователи из Казахстана предпочитают новогодние костюмы не покупать, а делать своими руками, причем из разных материалов – бумаги, газет, мусорных пакетов, ткани или поролона. Важно, чтобы костюм можно было сделать еще и быстро: например, в Яндексе искали «костюм Ивана Царевича сшить своими руками за 5 минут». К предстоящим праздникам наряжать будут даже питомцев: в интернете уже задаются вопросом, «как сделать мопсу легкий новогодний костюмчик».

Популярность костюма отличается от региона к региону. Так, в Астане и Караганде наиболее популярны костюмы снеговика и снежинки. В Алматы чаще всего спрашивают об одежде пирата и интересуются клоунами. В Шымкенте отдают предпочтение Деду Морозу, сказочному гному и снежинке. Жители Актобе на новогодние праздники наденут костюмы не только гнома, но и Красной шапочки, а жители Тараза – Деда Мороза и зайчика. В Кокшетау хотят преобразиться в пирата или Снежную королеву, а в Талдыкоргане больше интересуются нарядами Санта-Клауса и ёлочки. В Усть-Каменогорске и Атырау предпочитают костюмы Деда Мороза и Снегурочки, а в Кызылорде наряд гнома оказался популярнее других образов. В Павлодаре в этом году ожидается много сказочных ёлок и пиратов. Петропавловск отдает предпочтение снеговикам и Снегурочкам, а в Актау с перевесом снова лидирует костюм Деда Мороза.

Топ-10 новогодних костюмов, которые обычно ищут для мальчиков:

Дед Мороз

Пират

Гном

Снеговик

Санта-Клаус

Черепашка-ниндзя

Зайчик

Кот, Кот в сапогах

Клоун

Человек-паук

Топ-10 новогодних костюмов, которые обычно ищут для девочек:

Снегурочка

Ёлочка

Снежинка

Снежная королева

Красная шапочка

Баба-Яга

Фея

Цыганка

Кикимора

Белоснежка

А вот какие необычные новогодние костюмы искали в Казахстане:

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