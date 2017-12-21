Новая центральная площадь открыта в Петропавловске

В Петропавловске появилась новая центральная площадь напротив областного акимата. Широкая и вместительная площадь предназначена для проведения крупных мероприятий. Новая площадь станет центром праздничных мероприятий, для этого установлена большая сцена. Особым украшением площади стала новая колоннада. Все лето здесь проводились строительные работы. Также была проведена реконструкция парка культуры и отдыха.

Старая часть парка была в запустении, провели масштабную работу по благоустройству и озеленению. Огромная работа была проведена по установке фонарей, спортивных и детских площадок, велодорожек. Теперь это излюбленное место горожан и гостей города. Парк стал отличным местом приверженцам здорового образа жизни.

На новой центральной площади установили главную новогоднюю елку, построили ледовый городок. 20 декабря в Петропавловске состоялось церемония зажжения главной новогодней елки.

По городу установили красочные иллюминации, новогодние архитектурные формы. На торжество собрались дети и взрослые.С наступающим новым годом всех собравшихся поздравил глава региона. Кумар Аксакалов отметил, что Северо-Казахстанская область встречает новый год хорошими показателями.

«Встречая новый год принято подводить итоги уходящего года. 2017 год для нашей области сложился хорошо. По всем секторам экономики есть рост, в сельском хозяйстве произвели продукцию больше чем в прошлом году. В промышленности наши заводы загружены заказами больше чем в 2016 году. Мы стали больше строить дорог, объектов и жилья. Только в рамках бюджета в этом году сдаем 1463 квартир, в прошлом году было всего 800 квартир. Таким образом, более 4 тысяч наших жителей области справят в этом году новоселье. Создано более 29 тысяч рабочих мест из которых 80 процента постоянные рабочие места», - сказал Кумар Аксакалов.

Глава региона отметил, что в области сейчас строятся много объектов для молодого поколения.

«Мы строим больше объектов для молодежи и детей. Буквально через несколько дней мы открываем теннисный центр. 3 открытых и 4 закрытых корта будет установлено. Скоро откроется крытый футбольный манеж где наши юные и профессиональные футболисты могут заниматься футболом в зимнее время. Это будет очень хороший подарок для детей и подростков. Строим уникальный объект Дворец школьников который будет вмещать 1800 детей одновременно. Там будет много направлений допольнительного образования»,- подчеркнул аким области.

Кумар Аксакалов пожелал каждой семье тепла, хорошего настроения и реализации всех планов на будущий год.

На празднике главные герои – дед мороз и снегурочка. Дед мороз ударом посоха зажигает елку, в честь этого события грандиозный праздничный салют. Дети и зрители вели массовый хоровод. Мероприятие завершился праздничным концертом.