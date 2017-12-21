Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

На большей части Казахстана сохраняется погода без осадков

21 декабря 2017, 09:23

Местами ожидается туман, на юге, юго-востоке гололед, усиление ветра.

На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юге и юго-востоке республики, с прохождением фронтальных разделов, местами ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, на юге, юго-востоке гололед, усиление ветра.

В Алматинской области - в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами туман.

В Южно-Казахстанской области местами туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области гололед.

Фото: 2017god.com


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...