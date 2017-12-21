На большей части Казахстана сохраняется погода без осадков
Местами ожидается туман, на юге, юго-востоке гололед, усиление ветра.
На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юге и юго-востоке республики, с прохождением фронтальных разделов, местами ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, на юге, юго-востоке гололед, усиление ветра.
В Алматинской области - в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами туман.
В Южно-Казахстанской области местами туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области гололед.
Фото: 2017god.com
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