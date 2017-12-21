В Алматы задержана женщина, "продававшая" залоговые квартиры

По городу за ней насчитывается не менее 16 аналогичных эпизодов.

В ИВС ДВД Алматы водворена подозреваемая гражданка К., 1983 г.р., которая путем обмана и злоупотребления доверием, забрала у наивных людей деньги на общую сумму более 30 тысяч долларов США, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

По данным полиции, 34-летняя женщина убеждала людей, желающих купить квартиру подешевле, что у банков второго уровня можно приобрести залоговое жилье, причем, в кратчайшие сроки. Как обещала подозреваемая, стоимость квартиры будет составлять 70% от рыночной цены.

"Желающим приобрести недорогое жилье необходимо было для начала, понятно, формально собрать документы и перевести на ее счет 2 тысячи долларов, якобы, для дальнейшего "продвижения" дела. Получив денежный перевод, гр. К. исчезала и избегала так называемых клиентов. Как установлено, эта женщина к банковскому сектору в целом никакого отношения не имеет. Таким образом, в действиях подозреваемой усматриваются признаки уголовного правонарушения, квалифицирующегося ст. 190 ч.3 УК РК - мошенничество. Задержанная вину свою полностью признает. Начато досудебное расследование. В настоящее время в наше подразделение с заявлением в ее отношении обратились пять человек, хотя, по предварительным данным, по городу за ней насчитывается не менее 16 аналогичных эпизодов. В этой связи, просим всех, кто мог пострадать от преступной деятельности гражданки К., связаться с нами по телефонам: 254-47-00; 254-47-01; 254-47-59; 254-47-02 или 102", - сообщил начальник УВД Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.